Terna presenta la "Rete Politecnica di Alta Competenza"

Roma, 17 apr. (askanews) - È stata presentata a Roma la Rete Politecnica di Alta Competenza, promossa da Terna in collaborazione con il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano e il Politecnico di Bari.

Con la Rete Politecnica di Alta Competenza è stata avviata una stretta sinergia tra le competenze del gestore della rete elettrica nazionale e dei singoli Politecnici, finalizzata alla ricerca, all'innovazione e all'alta formazione a beneficio della sicurezza e della resilienza della rete e del sistema elettrico.

"La collaborazione che abbiamo oggi annunciato è la conferma della volontà del Gruppo di continuare a investire nella formazione di nuove competenze e capacità in grado di contribuire alla realizzazione della Duplice Transizione, Energetica e Digitale. La Rete Politecnica di Alta Competenza realizza una sinergia d'eccellenza e rappresenta una importante opportunità formativa per i giovani, grazie al contributo scientifico dei Politecnici di Torino, Milano e Bari", ha affermato Daniele Amati, Direttore Risorse Umane di Terna.

Nell'Anno Accademico 2025-2026 verrà inaugurata la prima edizione del Master Universitario di II livello "Innovazione nei Sistemi Elettrici per l'Energia", della durata di 12 mesi, finalizzato a ricercare competenze specialistiche per il settore elettrico che potranno essere inserite nei processi di selezione e recruiting di Terna, esperti in impianti e tecnologie, esperti in asset management, esperti in sistemi elettrici di potenza ed esperti in mercato e regolazione.

La Rete Politecnica di Alta Competenza, sotto il coordinamento del Comitato di Indirizzo, prevede anche la realizzazione di singoli progetti di collaborazione in diverse aree. Terna ha poi anche prorogato il Master "Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica", promosso dal Gruppo in collaborazione con le Università degli Studi di Cagliari, Palermo e Salerno, nell'ambito del progetto Tyrrhenian Lab, che ha visto nelle tre prime edizioni la partecipazione di oltre 150 giovani e potrà contare su due edizioni ulteriori, fino al 2027, con un impatto positivo anche in termini di efficacia occupazionale e valorizzazione dei territori.