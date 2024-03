Terna lancia la terza edizione del suo concorso di fotografia

Roma, 7 mar. (askanews) - Giunto alla terza edizione, il premio "Driving Energy" di Terna per la fotografia contemporanea, destinato ai fotografi professionisti ma anche agli amatori, propone quest'anno un tema suggestivo: "La via dell'invisibile". La competizione è stata presentata a Roma, presso il Palazzo delle Esposizioni. Da subito e fino al 30 giugno, i fotografi sono invitati a interpretare le diverse forme di energia invisibile che producono effetti visibili. Si tratta di un modo per celebrare il talento e l'unicità dell'arte che riesce a vedere realtà che per molti non esistono, o non esistono ancora.

"Questo è un premio molto importante per noi perché ci consente di usare un linguaggio diverso per raccontare quello che fa Terna. E' chiaro che l'invisibile per noi rappresenta tanto, rappresenta la passione che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro, la fiducia che c'è in Terna e del paese verso Terna, proprio per condurre l'Italia verso un mondo dove la transizione energetica diventa realtà. Ma rappresenta anche il coraggio, perché penso alle grandi opere, alle grandi infrastrutture che stiamo mettendo a terra: l'Adriatic Link, il Tyrrhenian Link, la connessione con la Tunisia. Quindi per noi l'invisibile è Terna e ci piace raccontarlo attraverso l'arte", ha detto Igor De Biasio, presidente di Terna.

Cinque, anche quest'anno, i riconoscimenti previsti: un Premio Senior, aperto ai partecipanti dai 31 anni in su; il Premio Giovani, dedicato ai fotografi fino ai 30 anni; il Premio Amatori, per i non professionisti; la Menzione Accademia, aperta agli studenti iscritti alle realtà di alta formazione nei settori attinenti al Premio, e la Menzione "Opera più votata da Terna", assegnata dalle persone di Terna che voteranno la propria opera preferita, tra le finaliste, attraverso la piattaforma di promozione culturale interna.

Il premio è ormai un appuntamento fisso per il settore. La seconda edizione dello scorso anno ha visto circa 2.800 iscritti a livello nazionale.

"La fotografia non è soltanto documentazione, la fotografia anche l'interiorità e l'identità profonda. Su questa noi avviamo, con questo premio, una riflessione forte. E' un tema difficile, ma sicuramente è particolarmente interessante. Ha bisogno, la fotografia italiana, di alzarsi sempre di più. Il premio è uno standing pazzesco per la fotografia italiana a tutti i livelli, dai giovanissimi agli autori più qualificati e sicuramente questa la riporta ai massimi livelli del mondo dell'arte contemporanea", ha spiegato Marco Delogu, Curatore del Premio.