Terna aggiorna il Piano 2024-28, record investimenti a 17,7 mld

Roma, 26 mar. (askanews) - Terna ha aggiornato il Piano industriale 2024-28 con una accelerazione sul fronte degli investimenti e una revisione al rialzo dei principali target. Si tratta di fatto di una cifra record per gli investimenti che raggiungeranno i 17,7 miliardi, con un incremento di 1,2 miliardi rispetto al piano precedente e di cui 10,8 miliardi di euro per lo sviluppo della Rete elettrica di trasmissione nazionale. Obiettivo del gruppo quello di guidare la transizione energetica con una infrastruttura all'avanguardia in grado di garantire sicurezza e stabilità alla rete in un periodo di forte espansione delle energie rinnovabili che lo scorso anno hanno raggiunto i 7,6 Gw installati. Con l'aggiornamento del Piano industriale, Terna ha inoltre programmato di investire nella trasformazione digitale dell'azienda 2,4 miliardi di euro, con un incremento di oltre il 20% rispetto ai circa 2 miliardi di euro del precedente Piano.

Punti centrali per la società che come sottolineato dall'Amministratore delegato Giuseppina Di Foggia, grazie anche ai sistemi di accumulo e alle interconnessioni con l'estero consentirà all'Italia di ridurre progressivamente la sua dipendenza dalle fonti fossili tradizionali con effetti positivi sulle bollette degli italiani.

Giuseppina Di Foggia, Amministratore delegato Terna: "Mi preme innanzitutto sottolineare il record per quanto riguarda gli investimenti, ma anche la crescita a doppia cifra di tutti i principali indicatori economico finanziari oltre le guidance che avevamo aggiornato durante il corso dell'anno. Il principale obiettivo sarà l'integrazione delle energie rinnovabili al fine di garantire facilitare la indipendenza energetica del nostro paese e la sicurezza elettrica".

Il gruppo, in concomitanza con il Piano aggiornato, ha presentato anche i risultati del 2024 che si sono chiusi oltre le stime, con un utile netto in crescita del 19,9% a 1,062 miliardi, investimenti a 2,7 miliardi di euro, in crescita a doppia cifra sull'anno precedente (+17,6%), i più alti nella storia di Terna e un dividendo in crescita a 39,62 centesimi di euro per azione, cifra che diventerà la base per la cedola nell'arco di Piano 2024-28 più un incremento fissato dal gruppo. Nel quinquennio Terna conta infatti di vedere aumentare tutti i maggiori dati economico finanziari arrivando a raggiungere un utile netto di gruppo che passerà da 1,08 miliardi di euro nel 2025 a 1,19 miliardi di euro nel 2028.