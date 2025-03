Tencent alle stelle, utile in aumento del 90% a fine 2024

Milano, 19 mar. (askanews) - Tencent alle stelle: il colosso tecnologico cinese ha annunciato un aumento nel quarto trimestre del 2024 dell'11% dei ricavi, trainati da gaming e pubblicità, per una cifra che si aggira sui 172,4 miliardi di yuan (pari a 23,83 miliardi di dollari). Gli utili sono aumentati del 90% rispetto allo stesso periodo del 2023.

La società con base a Shenzhen continua a investire e a concentrarsi sull'intelligenza artificiale, con ricavi correlati in settori come il cloud computing e la pubblicità.

Tencent è nota come una delle più grandi aziende di gaming al mondo. I ricavi dei giochi in Cina sono aumentati del 23% su base annua, raggiungendo i 33,2 miliardi di yuan nel quarto trimestre. Tencent ha affermato che questo aumento è dovuto tra gli altri fattori alla crescita di alcuni dei suoi giochi di successo, tra cui Honour of Kings e Peacekeeper Elite.