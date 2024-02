Teleperformance lancia divisione servizi digitali "TP Infinity"

Roma, 26 feb. (askanews) - Teleperformance, leader globale nei servizi aziendali digitali, ha annunciato il lancio della sua divisione di consulenza digitale globale, TP Infinity, progettata per fornire un approccio olistico alla costruzione di brand più forti attraverso una migliore customer experience (CX). La mission è quella di offrire un portafoglio completo di soluzioni che include raccolta ed analisi di dati, design e creatività, tecnologia e consulenza, per ampliare i servizi digitali di trasformazione della Customer Experience, già presenti - ed in crescita - in Teleperformance.

"Ci ha spinto a creare TP Infinity il cambiamento importante che stiamo vedendo nel mercato - sottolinea Gabriele Albani, Ceo di TP Infinity Italy - ci sono tante nuove soluzioni tecnologiche, tante nuove possibilità che vanno utilizzate al meglio per continuare a servire al meglio i nostri clienti. Il focus sono le soluzioni digitali a supporto della costumer experience, intendendo con questa definizione un concetto ampio, di tecnologie, di servizi analitici, di creatività, di strumenti innovativi, tutto orientato a servire meglio i nostri clienti".

Ma cosa distingue TP Infinity dalle altre aziende di servizi digitali? "Tp Infinity si distingue per una combinazione unica di tanti talenti appassionati di diverse discipline, tecnologia, sviluppo, di processi, innovazione e creatività - prosgegue Gabriele Albani - combinati con l'esperienza operativa del gruppo Teleperformance che ci ha insegnato negli anni ad essere molto concreti e pragmatici e a misurare costantemente l'impatto che generiamo con i nostri progetti". "Abbiamo tante storie di successo - conclude il Ceo - ed è grande soddisfazione avere il 99% dei clienti promoter ma uno dei successi recenti riguarda l'Osservatorio Insider Z sui giovani; tanto sta cambiando nella società, le aziende si iniziano a interrogare su come devono relazionarsi coi giovani e il nostro Osservatorio sta riscontrando molto interesse e forniamo indicazioni su come le aziende possono orientarsi nel rapportarsi alle nuove generazioni che saranno i nuovi clienti e i nuovi dipendenti".