Tel Aviv, familiari degli ostaggi bloccano l'autostrada per protesta

Tel Aviv, 20 mar. (askanews) - I familiari degli ostaggi in mano ad Hamas e un gruppo di loro sostenitori hanno bloccato l'autostrada principale di Tel Aviv nell'ora di punta per chiedere al governo di raggiungere un accordo per liberare i prigionieri detenuti a Gaza da mesi.

I manifestanti hanno srotolato un cartello con le foto dei membri del gabinetto di guerra che recita: "Dipende da voi, non tornate dal Qatar senza un accordo". Il cartello fa riferimento al negoziato in corso con i mediatori a Doha.

La protesta ha bloccato il percorso in direzione Nord vicino allo svincolo LaGuardia per circa 15 minuti. Gli automobilisti infuriati hanno suonato clacson, alcuni sono scesi dalle auto, prendendosela con i manifestanti.