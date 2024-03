TEF-Taranto Eco Forum, Azzaro: fatta strada in due anni

Roma, 28 mar. (askanews) - "In due anni abbiamo fatto tanta strada, fino a Bruxelles dove abbiamo presentato l'edizione 2024 che avrà una chiara matrice europeista. Bruxelles sta facendo tanto per Taranto, mi riferisco al Just Transition Fund, per un futuro di Taranto non più simbolo di un capitalismo immorale ma un futuro di prospettiva sostenibile, etico e innovativo".

Lo ha sottolineato il vice sindaco di Taranto, Gianni Azzaro, in occasione della presentazionenella sede della Commissione Europea, dell'edizione 2024 del "TEF- Taranto Eco Forum".