Tecnologie all'avanguardia per vincere la paura del dentista

Roma, 11 apr. (askanews) - Abbiamo a cuore il tuo sorriso. Questo l'obiettivo di Vittorio Tarallo e del suo studio che, nel cuore di Palermo, offre ai suoi clienti un servizio innovativo: "Mi sono laureato nel 2015 -spiega- e, dopo pochi anni, mi sono messo in proprio. Mi occupo di odontoiatria generale e ho deciso di mettere su uno staff composto tutto da giovani professionisti. Ognuno porta la propria specializzazione e tutti insieme componiamo un'equipe che ci permette di offrire un servizio che va dal controllo generale della salute orale del paziente a un intervento specialistico per ogni singola patologia. Il tutto reso da possibili da strumentazioni al passo con i tempi che consentono di intervenire con metodi mini-invasivi e attraverso la cosiddetta chirurgia computer guidata".

Tecnologie all'avanguardia che consentono di contribuire a vincere la paura del dentista che ha però bisogno di un approccio professionale ma, nello stesso tempo, consapevole: "Quando facciamo firmare il consenso -afferma Tarallo- spieghiamo, con un linguaggio semplice, l'intervento che poi eseguiremo. Un dialogo volto a informare il paziente ma nello stesso tempo a rassicurarlo. Usare parole chiare e facilmente comprensibili crea fiducia e questo fa venire meno ogni tipo di timore. Sono diversi i trattamenti che proponiamo: si va dall'erdodonzia, ovvero la devitalizzazione del dente, allo sbiancamento, dalle faccette all'implantologia, dall'ortodonzia alla cura della parodontite, fino ovviamente all'innesto di protesi dentarie".

Una vasta gamma dunque ma merita un discorso a parte l'odontoiatria pediatrica: "Una branca importante -afferma Tarallo. Curare i propri denti da bambini pone le basi per un benessere futuro. L'approccio psicologico qui assume un ruolo ancora più delicato. Si può sin da subito combattere ogni tipo di timore e andare quindi dal dentista con assoluta tranquillità per tutta la vita. Questa metodologia .conclude Tarallo- diventa fondamentale soprattutto in quei casi in cui le paure da superare vengono inconsapevolmente trasmesse dai genitori, vittime a loro volta di esperienze negative pregresse. Con l'obiettivo di insegnare a curare il proprio sorriso da subito. Sorriso che, come si sa, permette all'anima di respirare".