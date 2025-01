Tech e futuro, Ces 2025: "È l'era dell'innovazione trasformativa"

Las Vegas (Nevada), 7 gen. (askanews) - Quantum computing, salute digitale, mobilità e sostenibilità, l'immancabile Intelligenza artificiale sono fra i focus del Ces 2025 (dal 7 al 10 gennaio). Ne ha parlato in anteprima ad askanews Kinsey Fabrizio, presidente di Cta, che ogni anno organizza a Las Vegas la fiera tecnologica più attesa dell'anno. Con qualche novità fra i settori in ascesa:

"La tecnologia della moda è una categoria che mi entusiasma molto. Quest'anno, per la prima volta, abbiamo aggiunto il fashion tech agli Innovation Awards e stiamo anche collaborando con il Council of Fashion Designers, sia che si tratti di sviluppo della moda o del modo in cui i consumatori acquistano, guardano o provano i prodotti stessi, credo che questa sia un'area in crescita che continueremo a vedere al Ces".

Ma tutte queste trasformazioni della tecnologie, in quale era ci stanno portando dopo quella dei dati? "È l'era dell'innovazione trasformativa - secondo la presidente Cta - l'innovazione che risolve le più grandi sfide del mondo e migliora le nostre vite".

Servizio di Lucilla Nuzzo