TeamSystem, successo per "Scenario delle Professioni 2025"

Capire la trasformazione profonda vissuta dalle professioni, analizzarne gli aspetti innovativi e valutare gli impatti della trasformazione digitale su di esse. Con questi obiettivi è andata in scena l'edizione 2025 di "Scenario delle Professioni: oggi e domani", il forum organizzato da TeamSystem in collaborazione con Euroconference e The European House - Ambrosetti. Giunto alla quarta edizione, il meeting si è snodato attraverso un doppio appuntamento ibrido: una prima giornata in streaming e una sessione dal vivo nella suggestiva cornice di Villa Erba a Cernobbio. Nella nuova edizione è stata confermata la volontà di ampliare l'accessibilità e offrire contenuti mirati e di qualità, pensati per i professionisti in cerca di strumenti aggiornati e concreti.

A margine dell'evento, Giuseppe Busacca, General Manager BU Professional Solutions di TeamSystem e AD di Euroconference, ha dato la sua visione sulla centralità del ruolo dei professionisti per la digitalizzazione del paese:

"I professionisti si trovano da un lato a dover dare più velocemente, in modo più completo e più ampio una risposta alle esigenze dei loro clienti, ma d'altra parte a trovare nella tecnologia uno strumento sempre più importante per abilitare questo tipo di risposte".

Nella giornata di mercoledì 14 maggio, a Villa Erba sono poi intervenuti diversi professionisti di primo piano, che hanno guidato i confronti. Fra di loro c'è stato anche Federico Leproux, CEO di TeamSystem, che ha sottolineato anche l'importanza del ruolo avuto nei nuovi sviluppi lavorativi dell'Intelligenza Artificiale:

"Il ruolo della digitalizzazione ormai da tempo pensiamo quello di trasformare le professioni in particolare, il modo di lavorare ma in particolare quello delle professioni, visto che di questo stiamo parlando, fornendo gli strumenti che amplificano l'impatto, quindi che sono degli amplificatori. Non cambieranno e non elimineranno il ruolo delle professioni, lo amplificheranno nel male. Chi è bravo avrà modo di essere ancora più efficace e efficiente, invece chi mancherà di competenze sia funzionali sia tecnologiche rischia di rimanere indietro".

Attraverso questo meeting, divenuto ormai un appuntamento fisso per il settore, TeamSystem ha affrontato i megatrend internazionali con un'agenda ricca di spunti. Obiettivo della due giorni è stato quello di fornire chiavi di lettura e strumenti operativi per affrontare il cambiamento. In chiusura dei lavori, poi, si è tenuta anche la premiazione "Best in Class 2025", promossa da Euroconference e TeamSystem con Forbes, dove sono state celebrate le eccellenze tra i Commercialisti e i Consulenti del Lavoro. A commentare, infine, i lavori è stato anche Marco Cuchel, Presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti.

"C'è un'esperienza importante nel mondo della digitalizzazione, nel mondo dell'informatizzazione e della digitalizzazione. Riteniamo che questo know-how deve essere messo a disposizione di tutti i colleghi, di tutti i professionisti per avere l'opportunità di ottimizzare quelli che sono gli adempimenti nei propri studi, le operazioni, le attività professionali nei propri studi"

"Scenario delle Professioni: oggi e domani" si è, dunque, rivelato un prezioso punto di incontro fra evoluzione tecnologica ed esperienza professionale, per costruire una versione solida del domani.

