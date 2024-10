Tarantino (Fond. Feltrinelli): pensiamo a conseguenze del futuro

Venezia, 11 ott. (askanews) - "È una grande occasione di incontro tra diversità di pensieri, diversità di approcci su un tema che secondo noi ha una centralità oggi e ha delle grandi radici storiche. Quindi la Fondazione Feltrinelli è un centro di ricerca che si occupa di ricostruire il cambiamento nella storia e di fatto questo abbiamo messo al servizio di questa doppia giornata e dei tavoli di lavoro, perché l'idea è che i grandi movimenti di questa contemporaneità siano nati ieri o l'altro ieri è illusorio, hanno origini profonde, così come nel momento in cui le ricostruisci devi guardare alle conseguenze del futuro, conseguenze che nascono anch'esse oggi. Allora l'approccio storicizzato, l'approccio multidimensionale che mette assieme cultura, accademia, economia e società è alla base di 'The Origins of Future', con quale idea e con quale proposito? Il proposito che si possa invertire una curva di diseguaglianza, si possa creare un futuro più giusto, più equo per tutte e tutti, partendo da un mix che è ineludibile secondo noi, cioè l'incontro del sapere con le economie". Lo ha detto ad askanews Massimiliano Tarantino, direttore della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, presentando la giornata di studi "Origins of the Future", che la fondazione ha promosso insieme a Edison presso le Procuratie vecchie di piazza San Marco a Venezia.