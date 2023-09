Tango all'ombra della Madonnina, piazza Duomo diventa una milonga

Milano, 9 set. (askanews) - Una grande milonga all'ombra della della Madonnina, 1500 tangueri si sono ritrovati a volteggiare in Piazza del Duomo a Milano in occasione delle serate di OnDance, la festa della danza organizzata da Roberto Bolle.

Sulla pista una fila di ballerini ad attendere all'ingresso, per ballare e per partecipare alle lezioni gratuite con voglia di mettersi in gioco.

"Tango magia e mistero, una danza che affascina da sempre, per la tensione emotiva che si respira quando due corpi si avvicinano e si "avvinghiano" creando un unico, indissolubile abbraccio" così Alice Gaini e Andrea Bassi di Milano Tango, ballerini e maestri di tango argentino e già campioni europei di questa disciplina, che si sono esibiti davanti al pubblico. A presentare la loro esibizione Roberto Bolle che da bordo pista raccontava la serata nelle sue storie sui social.