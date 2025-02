Tajani: sul tema difesa l'Europa deve svegliarsi

Milano, 21 feb. (askanews) - "Al G7 noi siamo assolutamente convinti che debba esserci una trattativa per la pace, a tre anni dall'inizio della guerra: dovranno esserci ovviamente gli Stati Uniti, la Russia, l'Europa e Kiev. Tutti gli interlocutori principali", ha ricordato il capo della diplomazia italiana, "Non si può fare a meno della presenza europea, un'Europa che deve essere unita. In questi momenti di cambiamento bisogna sempre tenere i nervi saldi e non bisogna mai dimostrare incertezza o debolezza. Dobbiamo essere seri, credibili, stare a testa alta sempre con tutti i nostri interlocutori". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un incontro al Politecnico di Torino.

L'Unione Europea, "ricordiamo sempre, è il più grande mercato del mondo: se poi all'Ue aggiungiamo anche la Gran Bretagna, certamente l'Europa è uno dei grandi protagonisti della politica mondiale", ha osservato Tajani, "Non dobbiamo sottovalutarci, ma per alcune questioni dobbiamo svegliarci. Penso al tema della difesa, per la difesa europea. Penso a bond europei. Per quanto riguarda l'Italia adeguarci anche alle richieste che la Nato ci ha fatto, di arrivare almeno al 2 per cento: questo lo si può fare soltanto, e mi pare abbiamo già compiuto qualche importante passo in avanti, scorporando le spese per la difesa dal Patto di Stabilità. Perchè non si possono tagliare altre spese per garantire la nostra sicurezza. In futuro vederemo quello che sarà, ma non piotrà esserci sicurezza in Europa se non con una stretta collaborazione con gli Stati Uniti.

Che sono il nostro principale alleato nel mondo. Per quanto riguarda l'Italia, abbiamo due stelle polari: l'Europa e gli Stati Uniti".