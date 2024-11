Tajani: possibile sfida protezionistica Trump da affrontare come Ue

Roma, 27 nov. (askanews) - L'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca "comporta anche una sfida protezionistica che dovremo affrontare anche a livello europeo": lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso del Question time alla Camera, annunciando che uno dei primi viaggi all'estero del 2025 sarà proprio negli Stati Uniti.

"I dazi non possono essere dati per scontati o evocati prematuramente" ha avvertito Tajani, il quale ha concluso ribadendo che "l'unità fra Europa e Stati Uniti è cruciale per le sfide del nostro tempo e l'Italia ne è protagonista".