L'Aja, 25 giu. (askanews) - La contrarietà al terzo mandato "non ha nulla a che vedere con un partito o una persona, è una questione di principio". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante una conferenza stampa a margine del vertice Nato all'Aja.

"Abbiamo detto che non avremmo votato quella proposta, non è un argomento di polemica, non abbiamo mai barattato niente con nessuno", ha detto.