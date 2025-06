"Soffio di vertigine", in anteprima il nuovo video di P.A.O

Milano, 25 giu. (askanews) - In anteprima "Soffio di Vertigine", quarto e ultimo brano tratto dalla Electric Session in the Wood, di P.A.O., il nuovo progetto nato dall'incontro tra Antonio Pignatiello e Gianfilippo Invincibile.

Il brano, dopo Statica Danza, Futuro Matematico e Roma Stanotte, fa parte della serie di performance registrate dal vivo che accompagnano il nuovo album A Cuore Aperto, prodotto da Filippo Gatti e pubblicato il 21 marzo da O'disc. L'album è stato candidato come Opera Prima alle Targhe Tenco 2025.

"Soffio di Vertigine" è una riflessione sulla vertigine come stato di soglia: un momento in cui si perde il controllo, ma si resta lucidi abbastanza da percepire tutto.

"Soffio di Vertigine è il movimento inquieto dell'anima quando si affaccia sull'abisso dell'altro e di sé. Il desiderio smette di fingere, trova la sua forma e cerca la partitura da suonare. Una danza interiore, eclettica, dove la carne è idea e l'idea è corpo. È una vertigine dolce, mentre la follia seduce e la memoria si trema. È il pensiero che si fa soffio e tutto si tace. O forse è solo l'anima che si affaccia sull'anima, in un canto che cerca l'essenziale nella vertigine dell'essere", racconta Antonio Pignatiello.

Il video, diretto da Roberto Beani e Federico Ermini, cattura questa tensione in un'unica ripresa in piano-sequenza, impreziosita dal color grading di Davide Ulissi e dall'audio curato da Griffin Alan Rodriguez.