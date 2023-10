Tajani: Italia vuole essere portatrice di pace

Tel Aviv, 13 ott. (askanews) - "L'Italia ci tiene ad essere portatrice di pace in Medio Oriente, ho ribadito la vicinanza dell'Italia al presidente Herzog in un lungo colloquio, e ho ricevuto apprezzamento per il ruolo dell'Italia": lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in conferenza stampa a Tel Aviv dove è giunto in visita questa mattina.

"Bisogna lavorare per la pace: iniziative ce ne sono tante ma Hamas ha già respinto quella egiziana, e questo dimostra che vuole la guerra e vuole farsi scudo del popolo palestinese per le sue attività criminali", ha concluso.