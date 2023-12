Roma, 18 dic. (askanews) - "Mi auguro che le Nazioni unite possano approvare oggi un documento, promosso da americani ed Emirati, che invita a un cessate il fuoco per favorire l'ingresso di aiuti umanitari. L'Italia, se ci sarà questa iniziativa, certamente la sosterrà". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in occasione della XVI Conferenza degli ambasciatori, in corso alla Farnesina.