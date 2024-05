Tajani incontra il premier dell'Anp: 35 milioni in aiuti, tornano fondi all'Unrwa

Roma, 25 mag. (askanews) - Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha incontrato alla Farnesina, a Roma, il primo Ministro e ministro degli Esteri dell'Autorità nazionale palestinese, Mohammed Mustafa.

Tajani ha ribadito il ruolo di ponte dell'Italia, grazie alle sue posizioni equilibrate, per lavorare con sempre maggiore intensità

affinché si chiuda lo scontro militare a Gaza e ha spiegato che il governo italiano ha disposto nuovi finanziamenti a favore della popolazione palestinese, per un totale di 35 milioni di euro che vanno ad aggiungersi a quanto già fatto in risposta alla crisi. Di questi, 5 milioni saranno destinati a Unrwa, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi "ma solo - ha precisato - dopo controlli rigorosi che garantiscano che neanche un centesimo possa rischiare di finire al sostegno al terrorismo, mentre 30 milioni di euro saranno dedicati all'iniziativa "Food for Gaza".

Il vicepremier italiano ha detto di ritenere "necessario lavorare alla soluzione 'due popoli, due Stati' nella cornice di un più ampio processo di pace con un forte appoggio internazionale" e ha ribadito che l'Italia continuerà ad assicurare, come nel passato, il pieno sostegno all'Anp.

Dal canto suo Mustafa ha ringraziato Tajani, mostrando grande apprezzamento per l'impegno italiano per la pace.