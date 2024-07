Tajani: in Liguria penso candidato civico, con Orlando spazio a centro

Roma, 29 lug. (askanews) - Giovanni Toti "si è dimesso da due giorni, se avessimo trovato un candidato in due giorni saremmo un'associazione di maghi, non una coalizione politica", detto questo "troveremo il miglior candidato possibile" e "anche io credo che sia preferibile trovare un candidato civico". Lo ha detto il vicepremier e segretario di Fi, Antonio Tajani, rispondendo a una domanda sul candidato del centrodestra per la guida della regione Liguria.

La scelta del civico, ha spiegato, sarebbe preferibile "perché dobbiamo anche andare ad occupare spazi che la sinistra sembra voler lasciare liberi. Il loro candidato è l'ex ministro Orlando, che è una scelta che va nella direzione di un impegno molto forte a sinistra, quindi lascerebbe senza voce, senza spazio i moderati, cosa che invece rappresenta una maggioranza in Liguria e quindi anche ai moderati di centro-sinistra noi vogliamo offrire una alternativa".

Ad ogni modo, ha sottolineato, "faremo liste competitive, stiamo lavorando anche con le civiche per vedere cosa fare sul candidato presidente, stiamo esaminando, stiamo parlando con molte persone, vediamo quale sarà il candidato vincente".

Quanto all'ipotesi di un election day, Tajani ha osservato: "Come sapete sono le regioni che decidono, bisogna trovare una soluzione tra le regioni e poi vedere se si può fare un decreto del governo che possa fissare solo un giorno, cosa preferibile, il voto delle tre regioni Liguria, Umbria e Emilia Romagna".