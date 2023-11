Tajani: G7 concorde, lotta ad Hamas e aiuti a palestinesi

Tokyo, 7 nov. (askanews) - "Siamo tutti d'accordo ad aiutare il popolo palestinese. Hamas è un'altra cosa, è un'organizzazione terroristica che va combattuta e Israele fa bene a colpire Hamas". È quanto ha spiegato il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine della cena con gli omologhi del G7 a Tokyo, in Giappone. "Ovviamente va tenuta fuori la popolazione palestinese che nulla ha a che vedere con Hamas e che anzi Hamas utilizza come scudi umani".

"Noi siamo pronti come italiani ad allestire un ospedale da campo, ci sta pensando il ministro Crosetto con il capo di Stato Maggiore della Difesa", ha precisato Tajani. "Abbiamo inviato aiuti e siamo pronti a curare feriti, naturalmente non terroristi, nei nostri ospedali. Quindi per quanto riguarda gli aiuti umanitari, le pause militari per permettere alla popolazione civile di uscire dalle aree di conflitto ci sembrano ipotesi ragionevoli", ha commentato ancora il ministro, aggiungendo che "certamente ci vuole tempo, ma noi siamo per far sì che il popolo palestinese sia fuori da questa guerra e naturalmente Hamas deve essere fuori dalla Palestina. Noi crediamo molto nell'Autorità nazionale palestinese (Anp) che può essere un interlocutore per il futuro, come lo è oggi". ha concluso.