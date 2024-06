Tajani firma il memorandum sul patronato per ricostruzione di Odessa

Berlino, 11 giu. (askanews) - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Berlino per la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, ha firmato il Memorandum sul Patronato su Odessa. Con lui c'erano anche Vasyl Shkurakov, ministro ucraino per lo Sviluppo, le Comunità e i Territori e per le Infrastrutture e il sindaco della città Gennadiy Trukhanov.

Il Memorandum è volto a istituire un quadro di cooperazione e coordinamento con le autorità ucraine allo scopo di massimizzare gli sforzi e le capacità per contribuire alla ricostruzione di Odessa e della sua regione dopo il conflitto con la Russia.

Tajani a Berlino ha dichiarato che il governo italiano ha inoltre approvato un nuovo pacchetto di aiuti a favore dell'Ucraina di 140 milioni di euro.