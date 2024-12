Tajani: comunità ebraica in Italia merita di essere sostenuta

Roma, 5 dic. (askanews) - Il Tempio Maggiore di Roma rappresenta "un punto religioso e culturale fondamentale della capitale d'Italia". E' quanto ha detto oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine delle celebrazioni per i 120 anni della sinagoga. "Sono venuto apposta per sottolineare il ruolo che svolge la comunità ebraica nel nostro Paese, che merita di essere sostenuta e riconosciuta", ha spiegato Tajani. "E bisogna anche essere grati per tutto quello che hanno fatto gli ebrei italiani per l'unità d'Italia, per rinforzare la presenza dell'Italia nel mondo. Quindi un giusto tributo e un giusto riconoscimento a decine di migliaia di nostri concittadini di religione ebraica che vivono nel nostro Paese", ha commentato.