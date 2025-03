Tajani: 3.000 partecipanti e una fiera a Conferenza Roma su Ucraina

Milano, 5 mar. (askanews) - "A Roma il 10 e 11 luglio ci attendiamo oltre 3.000 partecipanti da una novantina di Paesi e da decine di organizzazioni internazionali": lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aprendo i lavori a Milano della prima di una serie di tappe che si terranno prima della "Conferenza sulla Ripresa dell'Ucraina" in programma a Roma il 10 e 11 luglio.

Il ministro ha dichiarato che "all'evento principale si affiancherà anche un forum della ripresa, di carattere operativo, dedicato a settori chiave come energia, infrastruttute ed edilizia abitativa".

Inoltre, "organizzeremo una grande fiera economica per facilitare l'incontro tra tutte le imprese partecipanti", in modo che "le imprese italiane, ucraine e di altre paesi potranno incontrarsi per trasformate in azioni concrete il piano strategico che disegneremo durante l'evento".

"Vogliamo che questo incontro di Milano, come gli altri eventi preparatori" che si terranno in vista della conferenza di Roma "siano nel segno del massima concretezza", ha rimarcato il vice presidente del Consiglio, sottolineando che "la ricostruzione è certamente una grande sfida, sia per l'Ucraina, sia per tutta la comunità internazionale, ma è anche una grande opportunità per noi per sostenere un partner importantissimo che in futuro sarà parte dell'Ue".