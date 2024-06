Symbola, Realacci: scomettere su ciò che rende unica l'Italia

Mantova, 29 giu. (askanews) - "Ci sono stati più di 100 interventi in questi giorni e hanno parlato mondi diversi accumunati dall'idea che ci sia una responsabilità comune perchè 'noi siamo i tempi' e le sfide che abbiamo davanti richiedono un'Italia che fa l'Italia e che quindi scommettere sulle cose che la rendono unica: la bellezza, l'innovazione e anche la coesione, non lasciare indietro nessuno, non lasciare solo nessuno. I mondi diversissimi - abbiamo parlato di Intelligenza Artificiale e di piccoli comuni, di cultura e di decarbonizzazione e di tanti altri temi - questi mondi sanno che ci sono sfide che si vincono solo assieme se l'affondo di gruppo non esclude nessuno". Lo ha detto Ermete Realacci, presidente di Fondazione Symbola, intervistato da askanews alla giornata conclusiva del Seminario Estivo di Symbola al Teatro Bibiena di Mantova.