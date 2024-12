Svelati in Val di Fiemme i cerchi Olimpici in vista dei giochi 2026

Tesero, 9 dic. (askanews) - C'è la neve, il sole e c'è aria di festa a Tesero in Val di Fiemme dove sono stati svelati i cerchi olimpici dei giochi di Milano Cortina 2026. A meno di 430 giorni alla cerimonia inaugurale, Tesero si è vestita con le forme e i colori dei Giochi, ovvero gli "spectaculars", i cinque cerchi e i tre agitos simboli universali di Olimpiadi e Paralimpiadi. La vicepresidente e assessore allo sport Francesca Gerosa spiega l'importanza dell'evento: "E' stato un bellissimo momento, il significato è il conivolgimento della la comunità di Fiemme e per tutto il Trentino per il coninvolgimento di tutta la comunità che diventa il cuore di questi giochi. Abbiamo coinvolto bambini e ragazzi delle scuole perchè sono loro i primi a dover vivere queste Olimpiadi e Paralimpiadi e conoscere la storia e i valori che si porteranno dietro per tutta la vita".

Un momento simbolico per celebrare i valori dello sport e l'importanza dell'inclusione, la valle di Fiemme e il Trentino si impegnano sempre più ad essere protagonisti delle prossime olimpiadi invernali.