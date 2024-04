Suviana, l'ad Enel GP Bernabei: lavoriamo con contractor prestigiosi

Suviana, 10 apr. (askanews) - "Ho letto tante cose ma i lavori in corso erano lavori di aggiornamento tecnologico della centrale, stava facendo le prove di collaudo sul secondo gruppo. Per fare questi lavori avevamo scelto le migliori società nel campo elettrico e idroelettrico. Questa è la realtà dei fatti ad oggi, non abbiamo altro da dirvi": lo ha detto l'ad di Enel Green Power Salvatore Bernabei da Bargi, dove è avvenuto il grave incidente nella centrale Enel di Suviana nel Bolognese.

"L'attività era programmata e cominciata a settembre 2022, con contractors fra i più prestigiosi nel mondo", ha detto Bernabei. Alla domanda dei giornalisti se questi contractors abbiamo subappaltato i lavori, Bernabei risponde "questa domanda la deve fare ai contractors che a loro volta possono essersi rivolti ad altri specialisti perché questi sono lavori che possono fare solo specialisti".

"Sto dicendo che abbiamo scelto le aziende più prestigiose, i nomi li conoscete anche voi" ha aggiunto Bernabei.