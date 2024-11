"Sulla terra leggeri", ritrovarsi nell'amore nel film di Sara Fgaier

Roma, 18 nov. (askanews) - Gian, che ha il volto di Andrea Renzi, è un professore di etnomusicologia 65enne, in lotta con l'oscurità causata da un'improvvisa amnesia. Lo spettatore si perde con lui per poi ritrovarsi nel film che grazie all'amore rende leggeri i ricordi e cura il dolore della perdita, opera prima da regista, ma anche sceneggiatrice e montatrice, di Sara Fgaier "Sulla terra leggeri", già in concorso al 77esimo Locarno Film Festival e ora in sala dal 28 novembre:

"É anche una leggerezza legata al peso dei ricordi. Essendo Gian un uomo che sta vivendo una condizione di amnesia è come se vivesse questa leggerezza di non portarsi dietro il peso della memoria. Ed è anche legata alla protagonista femminile che è un'aviatrice e anche un po' alla metafora dell'amore, che nel momento in cui accade l'innamoramento ci si sente leggeri", ha spiegato la regista italo-tunisina.

Tutto cambia quando la figlia Miriam (Sara Serraiocco) gli fa riscoprire il diario che lui scrisse a 20 anni. I pezzi del puzzle si ricompongono, in un continuo flash back che è insieme passato e presente. Gian negli anni '80 ha il volto di Emilio Francis Scarpa e accanto a lui compare Leila - Lise Lomi - la donna franco-tunisina che diventerà sua moglie.

"Il carnevale è qualcosa da cui è proprio partito il progetto, ho iniziato facendo immagini documentarie, che poi sono state inserite nel film. Quello è il momento in cui Gian riesce a fare questo scatto e parlare con l'invisibile. Paradossalmente realizzare di trovare la memoria e capire che lei è morta gli dà la possibilità di ridarle una vita", spiega ancora Fgaier.

Immagini potenti, tra archivi sul volo e scene di leggerezza, come nella danza rituale Stambeli della Tunisia. E Gian trova la forza di riscoprirsi: "Di colpo si ritrova sia vedovo e anche padre. Riuscire ad accettare questo dolore, che all'inizio era inaccettabile, e superare anche la rabbia, lo fa tornare al suo presente e al suo futuro, con la figlia e il nipote", ha concluso.

Nel cast anche Stefano Rossi Giordani (Gian negli anni '90), Amira Chebli (Leila negli anni '90) e per la prima volta sullo schermo Elyas Turki nei panni di Elyas, con la partecipazione di Maria Fernanda Candido (Leila nel presente); e ancora Nadia Kibout (Aiet); Giada di Palma (Anna); Najaa Bensa d (ragazza del rituale e dell'Università), Laurent Marty (Marius); Santo-Pablo Krappmann (viaggiatore fotografo); per la prima volta sullo schermo Maria Mangano (Elyas piccolo); la voce fuori campo di Leila è di Amira Chebli; la voce del medico è di Lino Musella.