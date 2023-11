Sudafrica, Ramaphosa incontra gli Springboks campioni del mondo di rugby

Roma, 2 nov. (askanews) - Grande accoglienza a Pretoria, in Sudafrica, per gli Springboks reduci dalla vittoria della Coppa del Mondo di rugby in Francia.

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha incontrato la squadra per congratularsi e festeggiare il trionfo, ha stretto la mano ai giocatori, si è scattato selfie davanti ai fan intervenuti per applaudire i loro beniamini.

Ramaphosa ha anche annunciato l'introduzione di un giorno festivo per celebrare il titolo mondiale il prossimo 15 dicembre, al termine degli esami scolastici (nel Paese l'anno scolastico termina a dicembre).