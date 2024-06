Sudafrica, raggiunto accordo di coalizione per Ramaphosa presidente

Città del Capo, 14 giu. (askanews) - Il leader dell'Alleanza Democratica John Steenhuisen ha confermato che è stato raggiunto un accordo con l'African National Congress, lo storico partito di Nelson Mandela che per la prima volta ha perso la maggioranza assoluta, e che il suo partito sosterrà CyrilRamaphosa come prossimo presidente del Sudafrica.

Si tratta di "nuovo capitolo della nostra storia" raggiunto dopo "negoziati intensi ma molto maturi", ha detto. "Da oggi il procuratore distrettuale co-governerà la repubblica del Sudafrica in uno spirito di unità e collaborazione. Lo facciamo sia per i milioni di persone che hanno votato per noi, sia per tutti i sudafricani che desiderano un governo migliore", ha aggiunto.