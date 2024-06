Successo tappa Toscana Pet Camper Tour al Cavallino Matto

Roma, 12 giu. (askanews) - Il camper a 4 zampe colorato che gira l'Italia per portare ovunque l'amore per l'ambiente e gli animali ha fatto tappa in Toscana con grande successo di pubblico. La tappa finale del Pet Camper Tour è stata accolta dal parco divertimenti Cavallino Matto, un luogo magico situato a Marina di Castagneto Carducci (Livorno). In centinaia i bambini e i ragazzi che insieme alle loro famiglie hanno preso d'assalto il piccolo villaggio educativo dedicato a pet e green, che attraverso laboratori, esperienze sensoriali, giochi, aiuta adulti e bambini a comprendere meglio l'importanza di rispettare la terra che abitiamo e le sue creature. L'associazione Pet Carpet, ente educativo e culturale per la salvaguardia dell'ambiente e degli animali fondato e presieduto dalla giornalista Federica Rinaudo, in collaborazione con Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e il patrocinio di Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane) e Fnovi, dopo i grandi consensi riscossi nelle tappe tra Lazio (Bio Parco a Roma e Castello di Lunghezza Fantastico Mondo) e Campania (Città della Scienza a Napoli) è quindi tornata on the road per due giorni meravigliosi, durante i quali grazie alle realtà sostenitrici del progetto educativo - solidale: Pet Store Conad e Vitakraft e la collaborazione di Verdemax, è stato possibile donare gadget e snack per tutti. Importanti i messaggi lanciati dalle forze dell'ordine contro l'abbandono e per la sicurezza stradale, temi delicati affrontati con un linguaggio semplice, chiaro, efficace che ha lasciato il segno. Tra le attività previste: percorsi sensoriali e unità cinofile con i Carabinieri la ruota della fortuna, il crucipet, il giardiniere per un giorno. Tutti gli amanti degli animali hanno potuto, inoltre, lasciare la propria video dedica del cuore attraverso il racconto di una storia a 4 zampe o wild. Una grande opportunità per grandi e piccini per comprendere l'importanza di preservare e difendere il pianeta. Info sulle varie iniziative in programma www.petcarpetfestival.it