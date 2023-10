Su Rai3 il Women for Women againts Violence Camomilla Award

Roma, 23 ott. (askanews) - Il 27 ottobre su Rai3 alle 23.15 andrà in onda il "Women for Women" con la conduzione di Beppe Convertini e Arianna Ciampoli.

Il "Women for Women against Violence Camomilla Award", per la regia di Antonio Centomani, sarà dedicato alla rinascita delle donne ferite da una violenza o da un tumore al seno che non smettono mai di combattere.

Convertini è uno dei conduttori di UnoMattina in Famiglia su Rai1 ed è reduce questo fine settimana da ascolti record, con il 22.9 di share; è da sempre attento alle tematiche sociali, come quelle a tutela delle donne. Ha accolto con entusiasmo e la sua proverbiale eleganza la conduzione di questo programma, che andrà in onda il 27 ottobre alle 23.15 su Rai3, dall'Auditorium del Massimo di Roma, una kermesse tv pensata dalle donne per le donne organizzato dall'Associazione Consorzio Umanitas per promuovere il contrasto alla violenza di genere e il benessere delle donne che lottano contro il tumore al seno. L'evento ha la triplice finalità di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle criticità, valorizzare le iniziative sui due temi e raccogliere fondi per le associazioni impegnate nelle attività di sostegno.

Saranno tanti i racconti toccanti, presentati dai due conduttori, che porteranno in tv, con delicatezza e attenzione, tante testimonianze, come quella della "mamma" di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, nel suo monologo "Io quell'intruso lo conosco bene", Nicolò Maja, giovane orfano del femminicidio, con la lettera alla mamma Giulia e alla sorella Stefania, affidata e letta dall'autore e cantante Niccolò Agliardi.

E poi ancora la storia di Antonietta Tuccillo, una combattente che ha trasformato la malattia in creatività diventando una stilista e per l'occasione ha affidato la sua storia all'attrice Giorgia Trasselli, Carolina Marconi, che ha lanciato il tema dell'oblio oncologico, Filomena Lamberti, sfregiata con l'acido dal marito e tanti altri guest e ospiti musicali, che hanno accettato l'invito a questo programma che ha come obiettivo la sensibilizzazione di problematiche che affliggono la nostra società.

Tanti i nomi che riceveranno il "Camomilla Award", come il giornalista Massimo Bernardini, la giornalista sportiva Greta Beccaglia, Samantha De Grenet, Daniele Angelo Giarratano e Gianfranco Natelli dell'Arma dei Carabinieri, il direttore del Messaggero Massimo Martinelli, Silvia Mezzanotte e la trasmissione Le Iene con Nina Palmieri e Filippo Roma.