Su Netflix il "supervissuto" Vasco, Ozpetek e "Suburraeaterna"

Roma (askanews) - Sarà Vasco Rossi la prima "novità" in arrivo Netflix: il 27 settembre sarà disponibile la docuserie in cinque puntate "Vasco Rossi: il supervissuto", girata in gran parte durante i due anni di pandemia, in cui il musicista ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera e della sua vita. Per quanto riguarda i film l'1 novembre arriverà il lungometraggio di Ferzan Ozpetek "Nuovo Olimpo", mentre il 14 novembre sarà la volta di "Suburraeaterna", la serie che ci riporta, con otto puntate ambientate nel 2011, negli ambienti di "Suburra". Protagonista è Spadino-Giacomo Ferrara, mentre non ci sarà Alessandro Borghi, che vedremo prossimamente su Netflix nel ruolo di Rocco Siffredi "Supersex". Sempre a novembre, il 21, sarà disponibile sulla piattaforma streaming il film d'animazione "Leo", con un'anziana lucertola doppiata da Edoardo Leo.

Donne fuori dagli schemi sono invece le protagoniste di molte delle produzioni italiane Netflix che vedremo prossimamente. Lo sono i personaggi della serie "Sara", ispirate ai romanzi di Maurizio De Giovanni e interpretate da Teresa Saponangelo e Claudia Gerini, e lo è Monica Guerritore nel thriller sentimentale di Pappi Corsicato "Inganno". Eroine sicuramente anticonvenzionali sono quelle della serie "Briganti" e il personaggio interpretato da Matilda De Angelis in "La legge di Lidia Poet", che torna con la seconda stagione.

Per quanto riguarda gli show nel 2024 vedremo quello che si preannuncia come un X Factor del rap, "Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia", competizione musicale con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain.