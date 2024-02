Strage in famiglia a Palermo, il muratore voleva fare un esorcismo

Palermo, 12 feb. (askanews) - Volevano fare un esorcismo ma hanno compiuto una strage. Prima notte in carcere per Giovanni Barreca, il muratore di 54 anni che ha ucciso sua moglie e due figli ad Altavilla Milicia nel palermitano. In carcere anche una coppia vicina a Barreca che avrebbe un ruolo nel triplo omicidio. Dietro il massacro infatti ci sarebbe il fanatismo religioso dell'uomo e della coppia. Sabrina Fina e Massimo Carandente, sono stati fermati dai carabinieri domenica sera. L'unica sopravvissuta, la figlia 17enne, ha rivelato alle forze dell'ordine che il padre voleva fare un esorcismo; è stata ritrovata in stato confusionale è stata affidata a una comunità. Il muratore ha confessato i delitti della moglie e dei due figli di 5 e 16 anni, le accuse per lui sono di omicidio plurimo e soppressione di cadavere, il corpo della donna è stato infatti trovato carbonizzato. I due figli sarebbero stati strangolati. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata la coppia di presunti complici a istigarlo a uccidere i familiari per liberare la casa da presenze demoniache e poi a partecipare materialmente ai delitti. Ancora non è chiaro quando siano avvenuti gli omicidi.