Strage Brescia, Mattarella: oggi la Repubblica è Piazza della Loggia

Brescia, 28 mag. (askanews) - "Oggi la Repubblica Italiana è Brescia, è Piazza della Loggia, è questo teatro, con la presenza e il coinvolgimento di tante persone". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aperto il discorso al Teatro Grande di Brescia per la commiserazione della strage di Piazza della Loggia, in cui 50 anni fa rimasero uccise otto persone e ferite 102, alcune in modo grave e con lesioni permanenti.

Tra le persone presenti, ha sottolineato Mattarella, "giovani e giovanissimi, con la volontà di prendere parte a questa commemorazione, di rendere testimonianza e di stringersi attorno alla città, che avverte tuttora il trauma e la ferita di quel tragico, barbaro atto di terrorismo".