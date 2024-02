Stoltenberg: pesanti perdite Russia nel Mar Nero, grande vittoria per Ucraina

Bruxelles, 14 feb. (askanews) - "Gli ucraini sono stati in grado di infliggere pesanti perdite alla flotta russa del Mar Nero. Sono stati in grado di allontanare la flotta del Mar Nero dalla parte occidentale del Mar Nero. E questo è un grande risultato, una grande vittoria per gli ucraini" ha detto il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg.

"La Nato non vede alcuna minaccia militare immediata da parte della Russia nei confronti degli stati membri dell'Alleanza, ma ci sono "minacce costanti di attacchi ibridi", ha aggiunto Stoltenberg prima della ministeriale Difesa a Bruxelles.