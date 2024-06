Stoltenberg: Orban non bloccherà sforzo Nato per aiutare Ucraina

Budapest, 12 giu. (askanews) - L'Ungheria non bloccherà gli sforzi della Nato per aumentare il proprio sostegno all'Ucraina, pur non partecipandovi: lo ha affermato il Segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg, in visita a Budapest, nella conferenza stampa congiunta con il premier ungherese Viktor Orban.

"Abbiamo ricevuto la garanzia che nel conflitto tra Russia e Ucraina l'Ungheria non dovrà partecipare a delle operazioni militari fuori dal proprio territorio", ha spiegato Orban. Budapest "non contribuirà finanziariamente o con del personale militare a questa guerra, né il territorio ungherese potrà venire utilizzato per un coinvolgimento nel conflitto" ha concluso.

In sostanza, Budapest - fortemente legata da interessi economici alla Russia, in primis per quanto riguarda le forniture di energia - ottiene l'esenzione dal dossier ucraino in cambio di non ostacolare le decisioni degli altri membri della Nato in materia di assistenza militare e finanziaria a Kiev.