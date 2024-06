Stivali di gomma, quando la moda incontra la funzionalità

Roma, 18 giu. (askanews) - Da calzatura funzionale, utilizzata soprattutto da pescatori, cacciatori e contadini ad oggetto glamour. Negli ultimi anni lo stivale di gomma è diventato un vero fenomeno di costume, da indossare non solo quando piove o è utile ma come accessorio di moda, da abbinare ad eleganti trench, a gonne o pantaloni. A Parma c'è un'azienda che da 40 anni è pioniera nelle calzature in gomma. Grazie all'intuizione del fondatore, Giovanni Boscaglia, la G&G Footwear da sempre ha unito materiali di prima qualità alle migliori tecnologie.

L'esperienza del fondatore e della successiva generazione ha portato oggi l'azienda a collaborare con marchi ed aziende rinomate a livello internazionale diventando punto di riferimento in Italia e non solo.

Non tutti gli stivali in gomma, ovviamente, sono uguali e assicurano le stesse prestazioni. La G&G Footwear è dotata della migliore e più avanzata tecnologia nella produzione di calzature in pvc e gomma nitrilica, tramite il sistema ad iniezione ed utilizza solo materiali made in Italy. Puntare sulla qualità presuppone, ovviamente, determinate scelte strategiche ed organizzative. Essere un'azienda familiare significa flessibilità e rapidità di decisione. Inoltre, la presenza di ampi magazzini assicura disponibilità di materiali e tempi di consegna veloci.

La continua ricerca di materiali, modelli e colori sempre più innovativi ha fatto sì che fossero sviluppate nuove calzature in gomma, caratterizzate da alta impermeabilità. Da portare tutto il giorno, non solo all'aperto ma anche in ufficio o per eventi al chiuso. Fantasia, creatività e stile caratterizzano gli stivali di gomma che ormai sono diventati sempre più un oggetto glamour, da tenere nel proprio guardaroba. E' importante però sceglierli resistenti e di ottima qualità.