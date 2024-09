Steger (Affide): Gli italiani possiedono un tesoro in casa

Roma, 25 set. (askanews) - "Gli italiani hanno un grande patrimonio privato composto da case di proprietà, Bot ma anche di gioielli e orologi di lusso. Da un rapporto realizzato da BVA Doxa in collaborazione con Affide è emerso come in media ogni italiano possieda sette gioielli in casa di cui ne indossa soltanto tre o quattro. Il resto lo tiene nascosto in un cassetto perché c'è un legame affettivo. Specie in questa epoca che sta vedendo il valore dell'oro crescere esponenzialmente gli italiani si stanno rendendo conto di avere un grande patrimonio in casa e vogliono valorizzarlo. Il credito su pegno è un prodotto poco noto in Italia pur essendo la forma di credito più antica, semplice e immediata che permette di valorizzare i propri gioielli senza perderne la proprietà". Lo ha detto Rainer Steger, Direttore Generale Affide, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. "Anche sulle aste stiamo notando un segnale molto positivo e stiamo riscontrando sempre più partecipazione" ha aggiunto Steger. "Dalla nostra indagine abbiamo notato un grande interesse anche nell'acquisto di prodotti di seconda mano, pre-loved, che vengono acquistati e riutilizzati in un ottimo esempio di economia circolare".