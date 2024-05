Stefano Boeri: una piazza italiana per la Buchmesse a Francoforte

Francoforte, 28 mag. (askanews) - "Ho pensato alla piazza di un piccolo paese del Ponente ligure, da dove viene la mia famiglia, che si chiama Badalucco, è la piazza che è di 40 metri per 15. Questo per dire che la piazza, anche del più piccolo, dei centri storici, nel più sperduto dei territori, è un luogo che racconta ancora meglio di qualsiasi altro spazio la varietà delle culture, l'apertura al mondo e l'imprevedibilità della vita urbana". Così l'architetto Stefano Boeri ha presentato ad askanews il proprio progetto per il padiglione italiano alla Buchmesse di Francoforte, dove il nostro Paese sarà Ospite d'onore nel prossimo ottobre.

"Abbiamo pensato che portare qui una miniatura di piazza - ha aggiunto Boeri - fosse la scelta giusta e l'abbiamo fatto costruendo anche una serie di colonne che raccontano un po' l'evoluzione e la storia dell'architettura dentro nella piazza, i portici, i gradoni, dietro a cui ci saranno poi diversi spazi che il commissario ha scelto per presentare l'Italia: lo spazio su Goethe, lo spazio su Machiavelli, quello sulla storia dell'arte, la Treccani e naturalmente un bar, perché la piazza sarà anche un luogo normale di convivialità e di incontro".