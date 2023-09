Stefania Del Principe, da giornalista a brand ambassador

Roma, 25 set. (askanews) - La storia di Stefania Del Principe è l'esempio di quanto, ormai, il mondo sia in continua evoluzione e le strade professionali, molto spesso seguano percorsi imprevedibili e affascinanti. Del Principe è, infatti, passata da un'esperienza nel mondo del giornalismo a vestire i panni di Brand Ambassador (influencer). "Il mio è stato un viaggio di cambiamento e scoperta. Nonostante abbia lavorato per le più importanti testate italiane e abbia un background di circa vent'anni nel mondo dell'editoria in qualità di autrice di oltre 60 libri, la mia vita professionale ha subìto una svolta significativa quando sono stata contattata da un'azienda americana e dal suo distributore ufficiale per l'Italia per diventare Brand Ambassador. Questa opportunità mi ha aperto le porte a un settore completamente diverso, focalizzato sulla produzione di contenuti relativi a macchine da taglio per creativi, sublimazione, cucito e artigianato. E così è iniziata questa nuova e meravigliosa avventura" racconta Del Principe. Non è cambiata solo la sua attività, ma anche la sua routine: quasi tutta la giornata è dedicata al suo lavoro (inizia alle 6.30 del mattino e finisce alle 22) con produzione di contenuti video, risposte a messaggi privati e assistenza, che rimangono sempre al centro di tutto, al punto che quasi l'intera sua giornata è articolata in modo da adattarsi alle diverse esigenze del suo pubblico. Ciò che rende il lavoro di Del Principe unico e che le ha dato la forza e la voglia di lanciarsi in questa nuova avventura, è la combinazione di creatività e empatia.

Questi due tratti si riflettono sia nei contenuti che crea che nell'approccio con le persone. "La mia esperienza giornalistica mi ha permesso di trasmettere messaggi in modo chiaro e diretto attraverso i miei contenuti, mantenendo al contempo un contatto umano e un legame empatico con i miei follower. Ciò che amo di più è proprio il poter aiutare le persone che mi seguono nel loro cammino di crescita professionale e, al tempo stesso, avere il tempo di ascoltare le loro storie di vita. Ognuna ne ha una ed è quella che fa la differenza anche in ambito professionale, e ognuna merita di essere ascoltata. Non mi piace essere solo un'influencer, voglio essere amica delle persone che mi scrivono ogni giorno. Voglio essere vicino a loro se si trovano in un momento di difficoltà. Questa è la parte che adoro di più di questo lavoro", spiega Del Principe. Nonostante l'amore per la scrittura e il giornalismo, attraverso questo nuovo lavoro la Brand Ambassador ha la possibilità di vivere la stimolante varietà che il suo ruolo attuale le offre. Il suo lavoro le consente di essere creativa, di apprendere costantemente e di aiutare le persone a realizzare i loro sogni. L'empatia e il contatto umano sono diventati i pilastri di questa nuova avventura professionale, che continua ad essere vissuta da Del Principe con amore e voglia di superarsi sempre, guardando avanti con apertura e flessibilità. La sua priorità è continuare ad aiutare un numero crescente di persone a realizzare i loro sogni creativi e a trasformare le loro passioni in opportunità, riuscendo anche a trovare un equilibrio tra il suo intenso ritmo attuale e una maggiore serenità, in modo da poter concentrarsi sulla creatività senza il peso delle scadenze. La storia di Del Principe dimostra che il cambiamento professionale può portare a nuove avventure straordinarie.

"Il mio passaggio dal giornalismo al mondo dei Brand Ambassador rappresenta un viaggio di crescita personale, creatività e dedizione. Guardo al futuro con tanto entusiasmo, so che posso continuare a ispirare e aiutare altre persone a seguire le loro passioni, trasformando il loro lavoro in un'esperienza appagante e significativa, ed è questo il motore che mi spinge a dare sempre di più", conclude Del Principe.