Stati Generali PMI, Cicero: cambiamento è possibile

Roma, 25 nov. (askanews) - Gianni Cicero, presidente di Valore Impresa, ha inaugurato il dibattito agli "Stati generali nazionali delle Pmi: un confronto decisivo per la legge quadro" A Palazzo Wedekind, evento promosso da Valore Impresa. Al centro del dibattito il riconoscimento della Centrale Consortile come focus principale nell'imminente Legge Quadro Annuale per le PMI.

Con un intervento incentrato sulla proposta avanzata al Governo, Cicero ha sottolineato l'importanza degli Stati Generali come occasione cruciale per rilanciare il tessuto economico -produttivo italiano. "Questo evento dimostra che il cambiamento è possibile," ha dichiarato, richiamando l'attenzione sul passo avanti rappresentato dalla futura approvazione della Legge Annuale per le PMI, attesa da oltre undici anni. Cicero ha definito la riforma come "un'opportunità storica per garantire stabilità normativa e introdurre incentivi strategici, tra cui il riconoscimento giuridico della Centrale Consortile, indicato come elemento chiave per una riforma strutturale del settore."