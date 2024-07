Stati Generali Anfir, firmati i protocolli con MCC e Anci

Roma, 18 lug. (askanews) - Si sono tenuti a Roma gli Stati Generali dell'Anfir, l'Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali. All'evento hanno partecipato, fra gli altri, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, l'Amministratore Delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, il Presidente facente funzione dell'Anci, Roberto Pella, l'Amministratore Delegato di Medio Credito Centrale, Francesco Minotti e il responsabile corporate e istituzioni finanziarie di Cassa Depositi e Prestiti, Andrea Nuzzi. Ha aperto i lavori il Presidente Anfir, Michele Vietti, Presidente anche di Finpiemonte. Nel corso della mattinata sono stati sottoscritti due protocolli d'intesa: il primo con ANCI e il secondo con Medio Credito Centrale. Molto soddisfatto il Presidente Vietti: " La firma del protocollo tra ANFIR e ANCI sancisce la collaborazione tra le due Associazioni per agevolare gli investimenti di competenza dei comuni e delle città metropolitane. L'obiettivo è accompagnare questi enti locali in un percorso di crescita e di rafforzamento patrimoniale, aumentandone la competitività e, più in generale, il valore generato nei territori di riferimento". Altrettanto importante la sottoscrizione del protocollo con Medio Credito che "consentirà ad ANFIR e Medio Credito Centrale di lavorare insieme proficuamente per ridurre i tempi della burocrazia a favore di finanziamenti rapidi ed efficaci per supportare al meglio le PMI italiane". Nel corso successiva Assemblea sono stati rinnovati i vertici associativi.