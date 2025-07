Starmer e Macron aprono "nuovo capitolo" in relazioni Londra-Parigi

Londra, 10 lug. (askanews) - Nell'incontro bilaterale a Downing Street, il premier britannico Keir Starmer e il presidente francese Emmanuel Macron si sono impegnati a rafforzare ulteriormente la loro cooperazione in settori come la sicurezza, l'energia nucleare e la guerra in Ucraina.

"Questo summit segnerà un cambiamento radicale nella nostra partnership per garantire maggiore prosperità e sicurezza ai lavoratori, basandoci sul nostro nuovo accordo con l'Ue al quale, ovviamente, avete fatto riferimento ieri sera, in tempi incerti otteniamo di più rafforzando le nostre relazioni con i nostri alleati", ha dichiarato Starmer.

"Abbiamo anche aggiornato lo storico trattato di Lancaster House, un'ambizione che abbiamo messo in atto molto presto, per rafforzare la nostra difesa e sicurezza collettive in quanto uniche potenze nucleari europee, fornendo circa il 40% della spesa per la difesa europea", ha aggiunto il premier britannico, riferendosi agli accordi firmati nel 2010.

"Questo vertice è di particolare importanza: nove anni dopo la Brexit, con gli accordi raggiunti e il nostro desiderio comune di voltare pagina e cercare di rimetterci insieme in gioco per affrontare le sfide comuni", ha sottolineato Macron, al suo terzo e ultimo giorno di visita di Stato nel Regno Unito.