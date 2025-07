Starmer: ad ogni irregolare rimpatriato in Francia un ingresso legale

Roma, 10 lug. (askanews) - Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato un accordo di sui migranti con la Francia, la cui entrata in vigore è prevista nelle "prossime settimane".

"Sono lieto di annunciare oggi il nostro accordo su un innovativo progetto pilota di rimpatrio: per la prima volta in assoluto, i migranti che arrivano su piccole imbarcazioni saranno trattenuti e rimpatriati in Francia in tempi brevi. In cambio di ogni rimpatrio, una persona diversa potrà arrivare attraverso un itinerario sicuro, controllato e legale", ha dichiarato il leader laburista in conferenza stampa congiunta con il presidente francese Emmanuel Macron.