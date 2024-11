Star comics alla Games Week, nuovi manga e storie di disegnatrici

Milano, 28 nov. (askanews) - La Milano Games Week e Cartoomics è un evento che riguarda anche il mondo dei fumetti e tra i protagonisti della grande fiera c'è stata la casa editrice Star Comics, che per celebrare i quindici anni di un videogame come Minecraft ha portato in Italia per la prima volta il manga ufficiale del celebre gioco: "Viaggio ai confini del mondo" promette di portare i lettori in una dimensione narrativa tutta nuova e ambisce a parlare a un pubblico il più vasto possibile. Un'altra importante novità di cui si è parlato nello stand di Star Comics è poi la rivista Manga Issho, progetto unico nel suo genere che ha tra gli editor una famosa mangaka come Federica Di Meo, disegnatrice di Oneira.

"Manga Issho - ha detto ad askanews - è un progetto rivoluzionario. Innanzitutto penso sia la prima volta al mondo che quattro Paesi si mettono insieme per creare una rivista di autori di manga ma europei, diciamo di global manga in generale. Uscirà ogni tre mesi e la caratteristica è che ogni Paese porterà dei nuovi autori o anche autori conosciuti e avremo circa 300-330 pagine da leggere, divise non per blocchi di Paesi, ma tutte storie mischiate perché vogliamo proprio dare un'esperienza immersiva e nuova ai lettori".

Il passaggio dal videogioco ai manga ha riguardato anche un'altra saga di game come quella di "Watch Dogs Tokyo": le vicende sono ambientate nella capitale nipponica, in una versione futuristica e iper tecnologica della città. Qui le strade di due personaggi all'apparenza opposti, ma figli degli stessi ideali, si uniscono, in un crescendo di azione e adrenalina. Anche in questo caso si parla di una grande novità che approda ora in Italia.

Altro ospite dello spazio di Star Comics è stata la disegnatrice Mirka Andolfo, pure lei artista italiana che sta conoscendo un grande successo all'estero con i suoi fumetti e manga, e la casa editrice ora pubblica in Italia il suo "Blasfamous"."Blasfamous è uscito prima in America per la casa DSTLRY con cui lavoro ed è stato pubblicato già in qualche Paese - ci ha detto - ma soprattutto c'è Sweet Paprika che è stato pubblicato in molti Paesi al momento e tra l'altro da poco è uscita l'edizione giapponese per Kadokawa, quindi sono molto molto contenta".

Contenti sono sembrati anche i fan che hanno fatto la coda per salutare le artiste nello stand, a testimonianza di quanto i fumetti e i manga siano sempre più amati nel nostro Paese.