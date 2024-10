Stamp, la rivoluzione del tax free shopping

Milano, 31 ott. (askanews) - Un modo semplice e digitale, che mira a rinnovare il settore del Tax Free. È con questo spirito che STAMP, tech-company fondata nel 2018, sta trasformando l'esperienza dello shopping dei turisti extra UE con vantaggi anche per i commercianti. Niente più procedure lunghe e complesse ma esperienze semplici e rapide.

Ce ne ha parlato Abel Navajas, CEO di Stamp, in occasione del Forum Retail a Milano: "Abbiamo creato quelli che chiamiamo distretti tax Free, ossia delle zone dove i turisti possono beneficiare dello sconto immediato in un ampio network di negozi nella stessa area. In questo settore ci sono alcuni attori che lavorano con modelli classici e tradizionali basati su carta e burocrazia. L'esperienza che noi di STAMP proponiamo è totalmente digitale, un modello in cui il turista stesso richiede subito lo sconto e lo ottiene. Tutto il contrario dei vecchi metodi, dove bisognava avere il rilascio di una ricevuta che poi ti permetteva di avere indietro i soldi una volta tornato al tuo paese di appartenenza. I turisti avranno uno sconto vero, tangibile, sui loro acquisti al momento stesso dell'acquisto. E questo è un grandissimo beneficio per tutta quanta la filiera. Dai commercianti ai rivenditori. Inoltre con il nostro metodo l'esperienza finisce al momento dell'acquisto e si esaurisce con rapidità. Il vantaggio che diamo è chiaro e immediato al momento dell'acquisto in negozio".

Un forte incentivo a spendere di più che genera un impatto positivo su turismo e economia locale ma anche uno strumento al servizio dei retailer, complementare alle tradizionali offerte per il rimborso IVA. La soluzione di STAMP si inserisce nel contesto del recente dimezzamento della soglia di spesa per beneficiare del tax free, passata da 150 a 70 .

Filippo Bergamin, Chief Commercial Officer STAMP, ha dichiarato: "L'opportunità per i commercianti è duplice. Da una parte offrire un'esenzione IVA già al momento dell'acquisto permette di vendere di più, la seconda è offrire questa tipologia di soluzioni porta un vantaggio competitivo nel guidare i turisti verso i negozi dei commercianti. In questo momento abbiamo già 1600 negozi attivi nel mercato italiano, soprattutto al nord. Punteremo tanto su Venezia, Firenze e Roma nel futuro!".

Nuove opportunità per i commercianti, più convenienza per i turisti. Digitalizzazione e intuitività per strizzare l'occhio anche ai più giovani. Con STAMP che sta prendendo per mano il settore del tax free per portarlo nell'era moderna.