'SportMag Italia', presentato a Roma il numero zero

Roma, 6 nov. (askanews) - Si è tenuta a Roma, presso il Salone Bernini di Palazzo Ripetta, la presentazione del numero zero di 'SportMag Italia', il magazine di SportLab Italia. L'hub è un'iniziativa di comunicazione integrata multi-stakeholders volta a promuovere e approfondire le tematiche legate al settore dello sport system. La nuova rivista approfondirà a 360° il mondo dello sport, analizzando in particolare l'impatto del settore sul tessuto sociale, economico e culturale del Paese.

L'evento ha rappresentato un'occasione per aprire dei dibattiti sul ruolo dello sport in Italia, anche in ottica di innovazione e sviluppo economico del Paese.

Giuseppe Rafaniello, Responsabile Commerciale AV di Trenitalia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Sono circa dieci anni che Frecciarossa è impegnata nel mondo dello sport, ma negli ultimi tre anni gli investimenti che abbiamo promosso nelle sponsorizzazioni sono aumentati del 40%. In questo stesso arco temporale, quindi negli ultimi tre anni, i dati di visibilità del brand associati ad eventi sportivi sono aumentati del 50% e quindi essere presenti nel mondo dello sport significa parlare alle emozioni dei clienti".

Da sempre, lo sport recita un ruolo chiave anche sul piano sociale e culturale.

Guido Quintino Liris, Senatore e Capogruppo della Commissione Programmazione economica e Bilancio del Senato della Repubblica Italiana, ha dichiarato: "La giornata di oggi ci ha dato la possibilità di affrontare le tematiche dello sport a 360 gradi, in particolar modo di soffermarci sull'impiantistica sportiva: sia su quella di alto livello, per sport blasonati a livello agonistico, sia per l'impiantistica destinata al sociale che io ho paragonato a un ammortizzatore sociale. Oggi abbiamo appreso sempre con maggiore contezza come lo sport diventi anche eccezionale quale elemento di prescrizione medica, quindi quale elemento di investimento in ambito sanitario per spendere di meno in prospettiva, ma per assicurare qualità di vita dei pazienti".

"Come Sport e Salute noi stiamo lavorando proprio nella raccolta dei dati che ci permettono di fare delle valutazioni su quanto è importante aumentare la pratica sportiva - afferma Rossana Ciuffetti, Direttore dell'Area Sport Impact, Sport e Salute - È importante promuovere i corretti stili di vita in termini anche di risparmio di spesa sanitaria, ma anche per la valorizzazione della salute e del bene pubblico".

Lo sport accompagna, istruisce e forma profondendo valori sociali e culturali, ed incentivando stili di vita sani. Un settore cardine che rappresenta un vero e proprio motore di economia e sviluppo per il Paese.