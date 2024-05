Sport, Abodi: in decreto ok a famigerata commissione su conti club

Roma, 24 mag. (askanews) - Il governo ha approvato il decreto con "la famigerata commissione indipendente che si occuperà del controllo della gestione economico-finanziaria dei club professionistici, ovvero i 100 club delle tre leghe professionistiche del calcio e della pallacanestro, della serie A". Lo ha confermato il ministro dello Sport, Andrea Abodi, in conferenza stampa.

Oltre alla commissione, con il decreto si dà anche il via libera a "un provvedimento tecnico richiesto dal Mef sulle società di revisione per le società sportive quotate in borsa", cioè la Juventus e la Lazio.