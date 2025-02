Spionaggio, Magi (+Eu): il governo deve rassicurare gli italiani

Roma, 7 feb. (askanews) - "E' una vicenda sconcertante sulla quale il governo deve fare chiarezza al più presto perché è incredibile che ancora non abbiamo sentito la voce del governo per rassicurare gli italiani, il mondo della stampa libera e il mondo delle Ong sul fatto che non vi sia alcuna responsabilità e non vi sia alcuno abuso nell'uso di questo spyware. Del resto quello che è certo è che quel tipo di software è utilizzato dagli apparati di sicurezza e dalla polizia italiana. Una risposta dal governo deve arrivare". Così il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, a margine del 4° congresso del partito, a Roma, a proposito della vicenda spyware Paragon.